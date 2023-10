Le pape se dit «très préoccupé» pour Gaza et demande la libération des otages israéliens

Le pape François a demandé mercredi la libération "immédiate" des otages israéliens aux mains du Hamas, tout en se disant "très préoccupé" par le siège de la bande de Gaza. "Je prie pour ces familles qui ont vu un jour de fête transformé en jour de deuil et je demande que les otages soient libérés immédiatement", a-t-il déclaré à l'issue de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican.

"Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais je suis très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, où on dénombre aussi de nombreuses victimes innocentes", a ajouté le jésuite argentin. "Le terrorisme et les extrémismes ne contribuent pas à parvenir à une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens, mais alimentent la haine, la violence, la vengeance et font souffrir les uns et les autres", a-t-il souligné devant les fidèles de plusieurs pays.

"Une paix fondée sur la justice"

"Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre, mais de paix, une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité." Israël poursuit son offensive aérienne massive contre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, quatre jours après l'attaque lancée par le mouvement islamiste depuis l'enclave palestinienne. Dimanche, le souverain pontife avait déjà exprimé sa "solidarité aux familles des victimes" et appelé à ce que "les attaques et les armes cessent".