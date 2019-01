Le pape demande une "solution juste et pacifique" au Venezuela

Le pape François a demandé dimanche une "solution juste et pacifique" à la crise au Venezuela, alors que ce pays pétrolier connaît ces derniers jours un brusque regain de tension.

"En respectant les droits de l'Homme". "Face à la grave situation que traverse (le pays), je demande au seigneur que l'on trouve une solution juste et pacifique pour surmonter la crise, en respectant les droits de l'Homme", a déclaré le pape lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) au Panama.

Le Venezuela vit une des plus graves crises politiques de son histoire, avec deux hommes qui se revendiquent président. Le président Nicolas Maduro, qui a reçu le soutien de l'armée vénézuélienne, accuse les États-Unis d'inciter l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président, à perpétrer un "coup d'État". Nicolas Maduro, investi le 10 janvier pour un second mandat contesté, a rejeté l'ultimatum de certaines capitales européennes, qui ont exigé samedi la convocation d'élections sous huit jours au Venezuela, déclarant que son pays n'était "pas lié" à l'Europe. Une semaine de mobilisation dans le pays s'est soldée par la mort de 29 personnes et plus de 350 arrestations.