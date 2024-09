Le Hezbollah affirme avoir ciblé des complexes industriels militaires israéliens

"Dans une première réponse" aux explosions mardi et mercredi au Liban de bipeurs et de talkies-walkies appartenant à des membres du Hezbollah et imputées à Israël, le mouvement islamiste libanais a affirmé dans un communiqué avoir "bombardé les complexes de l'industrie militaire Rafael", dans le nord d'Israël, avec des "dizaines" de roquettes.

Une réponse aux "attaques israéliennes répétées

Le mouvement chiite a également affirmé avoir pris pour cible la "base et l'aéroport de Ramat David", situés à environ 45 kilomètres de la frontière, à deux reprises au cours de la nuit, en utilisant des "dizaines" de roquettes Fadi-1 et Fadi-2, en réponse aux "attaques israéliennes répétées qui ont visé différentes régions libanaises et causé la mort de nombreux civils".

Le site de Ramat David est l'un des plus éloignés de la frontière libanaise que le Hezbollah ait déclaré avoir ciblé en près d'un an d'échanges de tirs transfrontaliers. Le mouvement soutenu par l'Iran affirme agir en soutien au Hamas palestinien, dont l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël a déclenché la guerre en cours à Gaza. L'armée israélienne a indiqué que plus de 100 projectiles avaient été tirés depuis le Liban tôt dimanche, ajoutant que les pompiers s'efforçaient d'éteindre les incendies provoqués par la chute de munitions.