Le directeur de Wendy's annonce que le prix du burger pourrait flamber aux heures de pointe puis clarifie ses propos

Aux États-Unis, le patron d'une enseigne de fast-food, aurait envisagé d'utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en place une tarification dynamique, autrement dit faire payer plus cher les burgers aux heures de pointe. Une idée qui n’est pas pour autant novatrice puisque déjà utilisée pour les billets d’avion, la réservation de places de spectacles ou les trajets effectués en VTC.

Au début du mois, Kirk Tanner, aux manettes du groupe depuis le début du mois, a indiqué vouloir tester plusieurs fonctionnalités à l'aide de l'intelligence artificielle, citant en particulier cette idée de tarification dynamique. Face à la montée des retours négatifs, la chaîne a tenu à clarifier les faits en rapportant que les propos avaient été mal interprétés.

La tarification dynamique

En effet, l'idée a fait polémique outre-atlantique, des experts estimant cela risqué. "Les clients vont trouver que c'est injuste et déraisonnable de payer plus cher pour le même produit, ils vont être en colère et partir pour ne jamais revenir", a ainsi prévenu John Zhang, professeur de marketing à l'école de commerce Wharton de l'université de Pennsylvanie. Pour lui, la meilleure option serait plutôt d'inciter les clients à venir aux périodes plus calmes en leur offrant des réductions. Tout n’est pas à jeter pour autant, car inciter la clientèle à éviter les heures de pointe pourrait permettre de pallier le manque de main d'œuvre dont souffre le secteur aux États-Unis depuis la pandémie du Covid-19.