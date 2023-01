Le Danemark va livrer à l'Ukraine ses 19 canons Caesar, commandés à la France

Le Danemark a décidé de donner à l'Ukraine la totalité de ses 19 canons à longue portée Caesar de fabrication française, dont certains n'ont pas encore été livrés, a annoncé jeudi le gouvernement. Le gouvernement, soutenu par le Parlement, "a décidé de donner toutes les 19 pièces d'artillerie de fabrication française Caesar à l'armée à l'Ukraine", a annoncé le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen dans un communiqué, au moment où l'Occident multiplie les annonces de dons d'armes lourdes à l'Ukraine.

Les livraisons ont pris du retard

"C'est un don très important et significatif", a affirmé le ministre danois. Le Danemark avait commandé 15 canons au groupe français Nexter en 2017, puis quatre supplémentaires en 2019. Mais les livraisons ont pris du retard et seuls quelques exemplaires ont déjà été livrés. "Les canons sont encore en cours d'intégration dans l'armée danoise. Il y a une série de problèmes techniques avec le système, qui doivent être gérés avec le fabricant et l'Ukraine", précise le ministère.

"L'Ukraine a réclamé l'artillerie malgré ces problèmes", selon Copenhague. La France avait de son côté annoncé dès octobre travailler à des nouvelles livraisons de Caesar à l'Ukraine, mais prélevés sur la commande danoise. Les 19 canons n'allant finalement pas à l'armée danoise, "le gouvernement regarde les possibilités d'acquérir rapidement des nouvelles capacités en parallèle de la donation", précise le ministère danois. A la différence des modèles de l'armée française, les Caesar danois ont huit roues au lieu de six, une capacité d'emport de 36 obus (contre 18), et sont équipés d'une cabine blindée.