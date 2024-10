Le chef de l'OMS dit que le contact a été perdu avec ses équipes de l'hôpital dans le Nord de Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi avoir perdu le contact avec le personnel du dernier hôpital fonctionnant dans le Nord de Gaza, après que l'armée israélienne a déclaré qu'elle opérait dans le secteur. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que des centaines de patients et d'employés se trouvaient dans l'hôpital Kamal Adwan.

L'accès aux hôpitaux "incroyablement difficile" à Gaza

"Depuis les informations de ce matin faisant état d'un raid sur l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, nous avons perdu contact avec le personnel qui s'y trouve", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X. "Cette évolution est profondément inquiétante compte tenu du nombre de patients soignés et de personnes qui y trouvent refuge", a-t-il ajouté. Selon lui, l'OMS et les agences partenaires étaient arrivées à l'hôpital mercredi soir et avaient réussi à transférer 23 patients et 26 soignants vers le principal hôpital Al-Shifa du territoire palestinien.

"L'hôpital Kamal Adwan est débordé avec près de 200 patients et un flux constant de cas de traumatismes horribles. A ceci s'ajoutent des centaines de personnes cherchant un abri", a déclaré Tedros. "L'accès aux hôpitaux à travers Gaza devient incroyablement plus difficile et expose notre personnel à des dangers inutiles", a-t-il ajouté. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des hôpitaux, des patients, des professionnels de santé et des humanitaires. Israël a lancé ce mois-ci une offensive aérienne et terrestre majeure dans le nord de Gaza, affirmant vouloir empêcher les militants du Hamas de s'y regrouper.