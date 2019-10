Jean-Yves Le Drian va se rendre en Irak pour discuter du sort des djihadistes étrangers

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé mardi qu'il allait se rendre en Irak pour discuter avec les autorités irakiennes et "les Kurdes" de la "sécurité" des camps où sont détenus les djihadistes étrangers après le lancement de l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. "Les combattants djihadistes, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 10.000, sont aujourd'hui dans des prisons dont il faut assurer absolument la sûreté et la sécurité. C'est pour cette raison que je vais me rendre (…) en Irak dans peu de temps afin de parler avec l'ensemble des acteurs, y compris les Kurdes", a déclaré le ministre à l'Assemblée nationale.