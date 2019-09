Le bilan provisoire de l'ouragan Dorian aux Bahamas passe à 7 morts

Le bilan de l'ouragan Dorian est passé de 5 à 7 morts aux Bahamas a annoncé mardi soir le Premier ministre de cet archipel des Caraïbes, Hubert Minnis, ajoutant que d'autres victimes étaient à redouter. "Nous pouvons nous attendre à d'autres morts", a déclaré Hubert Minnis lors d'une conférence de presse.

Au moins 61.000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire aux Bahamas. Un pêcheur des Bahamas, Howard Armstrong, a décrit une scène d'horreur, avec de l'eau arrivant par le toit. "On s'en sortait jusqu'à ce que l'eau ne cesse d'arriver et que tous les appareils ménagers se mettent à tourner autour de la maison comme dans une machine à laver", a-t-il raconté à la chaîne CNN. "Ma pauvre femme a fait de l'hypothermie et était debout sur les armoires de la cuisine jusqu'à ce qu'elles se désintègrent. J'étais avec elle et elle s'est tout simplement noyée".

Les îles Abacos et Grand Bahama, sur lesquelles Dorian s'est acharné avant de reprendre sa route destructrice, étaient encore largement coupées du monde mardi. Au moins 61.000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire aux Bahamas, a estimé mardi l'ONU. La Croix-Rouge avait indiqué la veille que quelque 13.000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans les îles Abacos et Grand Bahama.