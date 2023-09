L'armée libanaise refoule 1.200 Syriens cherchant à entrer illégalement au Liban

L'armée libanaise a annoncé jeudi avoir refoulé quelque 1.200 Syriens qui tentaient d'entrer illégalement au Liban depuis le début de la semaine, un phénomène qui s'est accentué récemment. L'armée libanaise "a empêché durant la semaine écoulée environ 1.200 Syriens de franchir la frontière libano-syrienne", selon un communiqué militaire. Le 23 août, l'armée avait annoncé avoir refoulé 700 Syriens qui tentaient d'entrer illégalement dans le pays au Liban.

"Le nombre de soldats mobilisés ne suffit pas"

Le Liban a le plus haut ratio de réfugiés par habitant au monde selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), avec près de deux millions de Syriens sur son sol d'après les estimations officielles. Près de 830.000 d'entre eux sont enregistrés auprès de l'ONU.

"La frontière syro-libanaise est poreuse et le nombre de soldats mobilisés ne suffit pas", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. "La plupart des Syriens viennent au Liban dans l'espoir d'y trouver un travail face à la détérioration sans précédent des conditions de vie dans leur pays", a-t-elle ajouté. La Syrie est ravagée depuis 2011 par une guerre qui a fait plus d'un demi-million de morts et poussé à l'exode des millions de personnes.

Effondrement économique sans précédent

Le Liban a accueilli aux premières années du conflit des centaines de milliers de réfugiés syriens, avant de leur interdire début 2015 l'accès à son territoire. Depuis, de nombreux Syriens ont recours à des passeurs pour traverser la frontière. Le Liban connait un effondrement économique sans précédent, tout comme la Syrie voisine, où le gouvernement a levé mi-août les subventions sur les carburants, affectant une population déjà éprouvée par plus de douze ans de guerre.

Certains Syriens se rendent au Liban dans l'espoir de gagner l'Europe. Le 12 août, l'armée avait annoncé avoir arrêté 130 Syriens et quatre Libanais qui tentaient de rejoindre illégalement l'Europe par la Méditerranée depuis le nord du Liban.