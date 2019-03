L'accord sur le Brexit une nouvelle fois rejeté : "C'est l'échec total de la politique de Theresa May", estime Denis Mac Shane

INTERVIEW

Non, c’est non. Alors que les députés britanniques ont une nouvelle fois rejeté l’accord de Brexit négocié avec Bruxelles mardi soir, Denis Mac Shane, ex-ministre britannique des affaires étrangères, est l'invité de Matthieu Noël pour décrypter la situation. "C'est comme être sur un rond-point, on tourne en rond mais on n'a pas le courage de décider quelle sortie prendre", image-t-il.

Les députés savent ce qu'ils ne veulent pas, mais pas ce qu'ils veulent. Pour l'ancien ministre, le non des députés est le synonyme de "l'échec total de la politique de Theresa May". "Il y a une guerre intestinale dans le parti conservateur sur l'idée de l'Europe. C'est un peu comme les grands différends politiques sur la décolonisation à l'époque", analyse Denis Mac Shane au micro d'Europe 1. "Theresa May a joué un jeu à l'intérieur de son parti, donc tout le monde est contre elle. Les députés ne veulent pas de son deal qui est totalement incohérent, mais ils ne savent pas non plus ce qu'ils veulent", ajoute-t-il.

Theresa May "ne veut pas écouter le peuple". Après ce nouveau refus des députés, il ne reste plus que 17 jours avant le "hard Brexit", un mesure qui doit être soumise au vote dès ce mercredi soir. De l'autre côté de la Manche, Bruxelles avertit qu'il n'y aura pas de troisième chance, mais pour l'ancien ministre des affaires étrangères, "ce n'est pas que l'UE insiste, [...] c'est surtout May et le problème de sa guerre civile ! Elle ne veut pas écouter le peuple".