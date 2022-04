Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir bombardé une usine d'armement près de Kiev

L'ESSENTIEL

Au 51ème jour de l'invasion russe en Ukraine, la Russie a annoncé qu'elle allait intensifier les frappes sur Kiev en réplique aux attaques en territoire russe. Le pays de Vladimir Poutine a en effet subi un de ses plus gros revers dans son offensive contre l'Ukraine avec la perte du croiseur Moskva, son vaisseau amiral en mer Noire, que l'armée ukrainienne a affirmé avoir frappé.

Les principales informations : La Russie dit avoir bombardé une usine d'armement près de Kiev

Le navire russe Moskva a coulé

La Russie va intensifier les frappes sur Kiev

La Russie a tué une "trentaine de mercenaires polonais"

Cinq personnes tuées dans le Donbass

4,7 millions de réfugiés

La Russie dit avoir bombardé une usine d'armement près de Kiev

La Russie a annoncé ce vendredi avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assuré que les frappes sur la capitale ukrainienne allaient être intensifiées pour répondre aux attaques menées en territoire russe dont elle accuse l'Ukraine.

Ces déclarations semblent annoncer un nouveau changement d'approche de la Russie qui, après avoir échoué à vaincre les défenseurs de Kiev, avait annoncé fin mars qu'elle allait se concentrer sur l'est de l'Ukraine et avait retiré ses forces menant l'assaut contre la capitale ukrainienne.

La Russie va intensifier ses frappes

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a par ailleurs indiqué que la Russie avait détruit un atelier de production de missiles sol-air dans l'usine Vizar près de Kiev au moyen d'un missile de croisière. Jeudi, la Russie avait accusé l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes frontaliers et d'avoir fait plusieurs blessés. L'Ukraine a rejeté ces accusations.

Une adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan aurait des conséquences, prévient Moscou

Une adhésion à l'Otan de la Suède et de la Finlande aurait des conséquences pour ces pays et la sécurité européenne, a mis en garde vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. Ces pays "doivent comprendre les conséquences d'une telle mesure pour nos relations bilatérales et pour l'architecture sécuritaire européenne dans son ensemble", a déclaré la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, dans un communiqué.

Une trentaine de mercenaires polonais tués par les forces russes

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé vendredi que l'artillerie de Moscou avait tué des "mercenaires polonais" dans le nord-est de l'Ukraine, ce qui risque de renforcer les tensions déjà vives entre Moscou et Varsovie.

Quelle réaction de la Russie après la destruction du Moskva ?

Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l'offensive contre l'Ukraine, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. "Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie à la suite de la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé", a précisé le ministère. L'équipage de plus de 500 hommes a été évacué. Les Ukrainiens ont affirmé jeudi l'avoir frappé avec des missiles de croisière.

La perte de ce navire de commandement est "un coup dur" porté à la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone John Kirby, avec "des conséquences sur leurs capacités" de combat, le navire étant un "élément-clé de leurs efforts pour établir une domination navale en mer Noire". Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a prévenu jeudi William Burns, le chef de la CIA.

Cinq morts dans le Donbass

Cinq personnes ont été tuées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, au cours des dernières 24 heures, tandis que des explosions ont retenti dans la nuit au sud de Kiev, apparemment sans faire de dégâts ni de blessés, a indiqué vendredi la présidence ukrainienne.

Biden étudie l'envoi de responsables américains sur place

Le président américain Joe Biden a dit jeudi qu'il réfléchissait à l'envoi de hauts responsables des Etats-Unis en Ukraine, où plusieurs dirigeants européens se sont récemment rendus en signe de solidarité avec Kiev face à l'invasion russe. Joe Biden a ensuite dit, dans un échange du tac au tac avec la presse, qu'il serait lui-même prêt à aller en Ukraine.

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays 50 jours après le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.