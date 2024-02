La Russie revendique le «contrôle total» d'Avdiïvka : 24 heures après le retrait ukrainien, Kiev se livre à un premier bilan amer

L'armée ukrainienne avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi son retrait d'Avdiïvka après des mois de rudes combats et d'intensification des attaques russes en vue de s'emparer cette ville en grande partie en ruines. Et ce malgré des pertes en hommes et en matériel très élevées.

Confrontée à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, l'Ukraine pouvait difficilement éviter ce retrait face à la Russie qui poussait ses troupes, plus nombreuses et disposant de plus de munitions, à obtenir un succès sur le champ de bataille à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion, le 24 février.

Sans l'aide occidentale, l'armée ukrainienne ne peut tenir

Un retrait qui permet, selon les généraux ukrainiens, de sauver de nombreuses vies de soldats pour de futurs combats. Mais les troupes russes ont tout de même réussi à capturer des soldats ukrainiens dans la bataille. L'État-major de Kiev le reconnaît : "C'est un coup dur", car ces soldats vont devenir une monnaie d'échange précieuse.

Le retrait est aussi la démonstration concrète que l'armée ukrainienne ne peut tenir sans l'aide occidentale. Manque de canons, manque de munitions, manque d'avions... Les répercussions sur le terrain sont maintenant très rapides et les prochains mois, en raison des atermoiements américains, risquent d'être extrêmement difficiles.

L'Ukraine recule

L'armée ukrainienne n'a pas d'autre choix que de renforcer ses lignes de défense en les reculant. De nouvelles tranchées seraient déjà en train d'être creusées. Du côté des troupes russes, le bénéfice de la prise d'Avdiïvka n'est pas énorme : c'est la prise d'une ruine au prix de pertes gigantesques. L'intérêt stratégique principal est la protection de la grande ville de Donetsk qui sera dorénavant un peu plus à l'abri de l'artillerie ukrainienne.