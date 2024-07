La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué dimanche la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, poursuivant sa poussée dans les lignes défensives ukrainiennes sans pour autant réaliser de percée majeure à ce stade. "Des unités du groupe de troupes Vostok ont capturé le village d'Ourojaïnoïe", dans la région de Donetsk, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Ce village, situé sur le front Sud, est proche de la région de Zaporijjia et avait été reconquis par l'armée ukrainienne lors de sa contre-offensive en 2023. Les troupes russes y ont progressé sur un axe Sud-Nord, le long de la rivière Mokri Yaly.

La Russie gagne du terrain dans l'est

La Russie grignote du terrain dans l'est de l'Ukraine depuis l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l'été dernier et la chute de la forteresse d'Avdiïvka en février. Elle combat des forces ukrainiennes en manque de munitions et de nouvelles recrues. Les troupes russes ont aussi lancé en mai une offensive dans la région de Kharkiv (nord-est), qui a été rapidement freinée par l'envoi de renforts par l'Ukraine, contrainte ainsi d'étirer son dispositif.

Le président Vladimir Poutine exige pour toute paix un retrait des forces ukrainiennes de quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine que l'armée russe occupe partiellement. Ces exigences ont été rejetées tant par Kiev que par les Occidentaux qui soutiennent Kiev.