La Pologne va déployer 2.000 soldats supplémentaires à la frontière bélarusse

La Pologne a récemment mis en garde contre la menace de provocations de la part du Bélarus et les dangers potentiels posés par le groupe mercenaire Wagner basé dans ce pays. Varsovie a également accusé Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l'Union européenne afin de déstabiliser la région.

Pour faire face à un nombre record de tentatives de passages, les gardes-frontières polonais avaient demandé au début de la semaine l'envoie de mille soldats. "Il ne s'agira pas d'un renforcement de 1.000 soldats, mais de 2.000", a déclaré mercredi Maciej Wasik à l'agence PAP, ajoutant que cette décision avait été approuvée par le ministre polonais de la Défense.

Les troupes déployées dans les deux semaines

Les troupes devraient être déployées dans les deux semaines et rejoindront les 2.000 soldats qui stationnent déjà près de la frontière avec le Bélarus, limite orientale de l'UE. Mercredi, Maciej Wasik a ajouté que toutes les tentatives d'entrée illégale en Pologne par cette route étaient orchestrées par les services bélarusses. "Si, de l'autre côté, nous avions de vrais gardes-frontières, et non des services des contrebandiers, ces passages n'existeraient pas du tout", a déclaré Maciej Wasik.

19.000 migrants ont tenté d'entrer en Pologne depuis le début de l'année

Selon les gardes-frontières polonais, 19.000 migrants ont tenté d'entrer en Pologne depuis le début de l'année, contre 16.000 pendant toute l'année 2022. Rien que le mois dernier, plus de 4.000 migrants ont tenté de franchir la frontière polonaise.