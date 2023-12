La Pologne affirme qu'un objet volant non identifié est entré dans son espace aérien depuis l'Ukraine

La Pologne, membre de l'Otan, a affirmé vendredi qu'un objet volant non identifié est entré dans son espace aérien depuis l'Ukraine, un incident qui pourrait être lié à la vague des frappes menées par la Russie contre son voisin. "L'objet est arrivé depuis la frontière avec l'Ukraine", a déclaré le colonel Jacek Goryszewski, porte-parole du commandement opérationnel des forces armées, sur la chaîne de télévisionTVN24. "Il y avait un intense bombardement sur le territoire ukrainien cette nuit et donc cet incident pourrait y être lié".

Une attaque russe importante sur l'Ukraine

Selon l'armée de l'air ukrainienne, 158 missiles et drones ont été tirés sur l'Ukraine dont 114 ont été détruits. "Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive d'une manière générale", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air Iouri Ignat, ajoutant que ce décompte excluait les premiers jours de la guerre qui ont vu des frappes "constantes et ininterrompues".

Les frappes ont visé "des installations civiles, des bâtiments civils", a dénoncé Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. "Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur", a-t-il ajouté sur le réseau social Telegram.