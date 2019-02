La Maison-Blanche défend l’emploi du temps "privé" de Donald Trump

La publication de l'emploi du temps "privé" de Donald Trump sur les trois derniers mois révèle de très longues heures sans la moindre activité annoncée. Mais son équipe l'assure : le président des Etats-Unis travaille "dur".

"Executive time". Selon ces documents, publiés ce weekend par Axios, les cinq premières heures de la journée de Donald Trump sont généralement placées sous le signe de l'"executive time", une formule vague qui laisse place à de nombreuses interprétations. Une certitude, cependant : le 45ème président des Etats-Unis est un téléspectateur assidu, comme en témoignent nombre de ses tweets qui sont autant de réactions à chaud aux programmes de Fox News, sa chaîne préférée.

"Des centaines d'appels et de rencontres". Pour l'exécutif américain, réduire cet "executive time" à du temps libre relève de la caricature. "Faire fuiter les emplois du temps est un abus de confiance honteux", a réagi Madeleine Westerhout, proche collaboratrice du locataire de la Maison-Blanche. "Ce qu'ils ne montrent pas, ce sont les centaines d'appels et de rencontres auxquels Donald Trump participe tous les jours", a-t-elle ajouté sur Twitter. "Ce président travaille plus dur pour les Américains qu'aucun autre avant lui dans l'histoire récente", assure-t-elle encore.