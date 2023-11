La Maison Blanche accuse Elon Musk de faire une "promotion abjecte" de l'antisémitisme

La Maison Blanche a accusé vendredi Elon Musk d'avoir fait une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" dans l'une de ses publications sur son réseau social X, anciennement Twitter. Le milliardaire avait répondu mercredi au propriétaire d'un compte, qui avait écrit que les personnes juives encourageaient la "haine contre les Blancs", par ce message : "Tu as dit l'exacte vérité".

"Un mensonge à l'origine de l'acte d'antisémitisme le plus mortel des États-Unis"

Pour la Maison Blanche, la publication ne fait que répéter une théorie du complot populaire parmi les nationalistes blancs, selon laquelle les juifs ont un plan secret pour favoriser l'immigration clandestine dans les pays occidentaux afin d'y saper la majorité blanche. Cette théorie du complot avait notamment été reprise par l'auteur de l'attentat dans une synagogue de Pittsburgh en 2018, qui avait fait 11 morts. "Il est inacceptable de répéter le mensonge odieux à l'origine de l'acte d'antisémitisme le plus mortel de l'histoire des États-Unis", a déclaré dans un communiqué Andrew Bates, un porte-parole de la Maison Blanche, en référence à cet attentat.

Après sa première réponse, Elon Musk avait poursuivi en affirmant que l'Anti-Defamation League (ADL), une association de lutte contre l'antisémitisme, "attaque injustement une majorité de l'Occident, malgré le fait que la majorité de l'Occident soutienne les personnes juives et Israël". "C'est parce qu'ils ne peuvent pas, selon leurs propres principes, critiquer les groupes de minorités qui représentent la menace principale" envers les personnes juives, avait-il ajouté.

L'ADL est l'une des ONG qui dénoncent une hausse notable de la désinformation et des insultes homophobes et racistes sur X, depuis que les règles de modération y ont changé avec l'arrivée d'Elon Musk. Le propriétaire de Tesla ou encore SpaceX s'en était déjà pris à l'ADL début septembre en affirmant que le groupe était "responsable de la plus grande partie de la perte de revenus" de X.