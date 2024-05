La Louisiane vote une loi classant la pilule abortive comme substance dangereuse

Les élus de l'État conservateur de Louisiane, dans le sud des États-Unis, ont définitivement approuvé jeudi une proposition de loi criminalisant la possession de pilules abortives sans ordonnance. Le texte, voté par le Sénat et la Chambre de Louisiane, classe les pilules abortives comme substances dangereuses, une première dans le pays. Il devrait être promulgué par le gouverneur républicain Jeff Landry.

Une décision qualifiée de "scandaleuse" par Joe Biden

Le président américain Joe Biden a qualifié de "scandaleuse" la décision, ajoutant que "c'est une période effrayante pour les femmes à travers l'Amérique". "Si Donald Trump reprend le pouvoir, il essaiera de transformer ce qui se passe dans des États comme la Louisiane en une réalité à l'échelle nationale", a fustigé le président, alors que l'avortement est l'un des thèmes-clés de la campagne pour la présidentielle de novembre, qui opposera le président démocrate Joe Biden à son rival républicain Donald Trump.

La proposition de loi met la mifépristone et le misoprostol, largement utilisés pour avorter, au même niveau que le Valium et le Xanax. Être en possession de ces pilules sans avoir d'ordonnance serait passible de peines de prison et de plusieurs milliers de dollars d'amende. Les médecins agréés seraient exemptés de poursuites, tout comme les femmes enceintes si elles détenaient le médicament pour leur propre usage.

La Louisiane interdit ainsi quasiment tous les avortements

La vice-présidente Kamala Harris avait qualifié la législation d'"inadmissible" mardi. "Soyons clairs : c'est à cause de Donald Trump", avait-elle aussi ajouté. L'ancien président a été l'architecte du revirement de la Cour suprême sur l'avortement en 2022, à la suite duquel de nombreux États ont interdit ou restreint le droit aux IVG. La Louisiane interdit ainsi quasiment tous les avortements.

La Cour suprême a examiné en mars une affaire en lien avec la mifépristone, et la plupart de ses juges ont paru réfractaires à un rétablissement des restrictions d'accès à cette pilule. Une décision est attendue d'ici la fin juin.