La France recommande aux Français résidant en Iran de «quitter temporairement le pays»

La France recommande dimanche à ses ressortissants résidant en Iran "de quitter temporairement le pays" s'ils le peuvent, estimant qu'il y a un risque de fermeture de l'espace aérien et des aéroports iraniens dans un contexte de tensions extrêmement fortes avec Israël.

"Nous appelons de nouveau nos ressortissants à faire preuve de la plus grande prudence dans leurs déplacements, à éviter tout rassemblement et à se tenir informés de l'actualité et d'éventuels messages ou consignes de l'ambassade de France en Iran dans les prochains jours", selon une consigne aux voyageurs actualisée et publiée dimanche.

