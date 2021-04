La France "extrêmement préoccupée" par l'état de santé de Navalny

La France est "extrêmement préoccupée" par l'état de santé de l'opposant russe Alexeï Navalny, a déclaré dimanche son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, évoquant la "responsabilité majeure" du président Vladimir Poutine. "Je souhaite que des mesures soient prises pour assurer l'intégrité physique de M. Navalny mais aussi sa libération", a-t-il ajouté. En Russie, les alliés de l'opposant ont appelé dimanche à manifester le 21 avril.

Navalny a arrêté de s'alimenter le 31 mars

Le principal opposant au Kremlin a arrêté de s'alimenter le 31 mars pour protester contre ses mauvaises conditions de détention. Âgé de 44 ans, il a survécu de justesse l'année dernière à un empoisonnement à l'agent neurotoxique qui l'avait plongé dans le coma. Il a accusé le Kremlin et les services de sécurité russes d'en être responsables, ce qu'ils nient. Des médecins proches de l'opposant ont exigé samedi d'être autorisés à le voir immédiatement, craignant qu'il n'ait un arrêt cardiaque mortel "d'une minute à l'autre".

"Je constate qu'il y a vraiment une dérive autoritaire en Russie", a ajouté Jean-Yves le Drian, estimant que ce dossier était "le plus exemplaire, le plus symbolique, le plus frappant pour les esprits". "La Russie a la responsabilité de la santé de Navalny, il faut qu'elle l'assume", a-t-il déclaré, réaffirmant que l'Union européenne suivait le dossier avec attention. "Nous avons déjà pris des mesures", a-t-il fait valoir. "Le paquet de sanctions est déjà significatif, mais il peut y en avoir d'autres".