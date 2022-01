La France condamne l'attaque contre les Émirats, qui menace la stabilité régionale

La France a condamné lundi "avec la plus grande fermeté" les attaques revendiquées par les rebelles yéménites pro-iraniens Houthis contre l'aéroport international d'Abou Dhabi et la zone industrielle proche. "Ces attaques menacent la sécurité du territoire des Emirats arabes unis et la stabilité de la région. La France exprime son soutien aux Émirats arabes unis face à ces attaques", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

Le Drian demande aux Houthis de mettre un terme à leurs actions

Le ministre a réitéré son appel aux Houthis à "mettre immédiatement un terme à leurs actions déstabilisatrices au Yémen et dans la région et à s'engager de façon constructive dans un processus politique de sortie de crise" dans ce pays. "La France réaffirme sa mobilisation en faveur d'une cessation des hostilités dans tout le pays et d'une relance des discussions en vue d'un accord politique global sous l'égide des Nations unies", a-t-il ajouté. Les rebelles Houthis ont revendiqué l'attaque dans laquelle trois personnes ont été tuées dans l'explosion de camions-citernes.

Les Emirats, membres d'une coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient depuis 2015 au Yémen pour soutenir les forces gouvernementales face aux Houthis, ont menacé de "riposter". Le conflit au Yémen qui a tué 377.000 personnes, s'est intensifié ces dernières semaines avec une augmentation des raids de la coalition militaire et des offensives au sol des forces gouvernementales.

Le président de la République, Emmanuel Macron , a également condamné "fermement" l'attaque des rebelles yéménites aux Emirats, selon l'Élysée.