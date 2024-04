La Chine souhaite «renforcer la coopération stratégique» avec la Russie

"Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et moi-même avons eu un échange approfondi sur plusieurs dossiers importants internationaux et régionaux, notamment sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien", a déclaré Wang Yi lors d'une conférence de presse. "En tant que grand pays responsable, la Chine décide toujours de sa position de manière indépendante et autonome, avec les tenants et les aboutissants du problème", a-t-il élaboré.

La Chine n'a jamais publiquement condamné la Russie

"Dans le même temps, en tant que force de paix et de stabilité, la Chine jouera toujours un rôle constructif sur la scène internationale et dans les affaires multilatérales, sans jamais jeter de l'huile sur le feu, et encore moins en tirer profit." Ces dernières années, la Russie et la Chine ont intensifié leur coopération économique et leurs contacts diplomatiques. Leur partenariat stratégique s'est par ailleurs renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine.

La Chine prône un règlement politique pour mettre fin aux combats en Ukraine et se présente comme une partie neutre dans le conflit. Elle appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les États, Ukraine comprise, mais n'a jamais publiquement condamné la Russie pour son opération militaire. La Chine exhorte par ailleurs régulièrement à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de garantir la sécurité des civils. Sergueï Lavrov est arrivé lundi en Chine pour une visite officielle de deux jours.