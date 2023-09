La Chine et la Syrie vont nouer un «partenariat stratégique», annonce Xi

La Chine et la Syrie vont nouer un "partenariat stratégique", a annoncé vendredi le président chinois Xi Jinping à l'occasion de la visite de son homologue Bachar al-Assad, en quête de fonds pour la reconstruction de son pays. "Aujourd'hui, nous allons annoncer conjointement l'établissement d'un partenariat stratégique Chine-Syrie qui sera une étape importante dans l'histoire des relations bilatérales", a déclaré le président chinois, cité par la chaîne d'État CCTV.

Lourdes sanctions internationales

La rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue syrien Bachar al-Assad est en cours à Hangzhou (est), a rapporté vendredi l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sans plus de précisions à ce stade. Le dirigeant syrien, isolé sur la scène internationale et en quête de fonds pour la reconstruction de son pays, a entamé jeudi sa première visite officielle en Chine en près de 20 ans, avec l'espoir selon Pékin de porter les relations bilatérales à "un nouveau niveau".

Bachar al-Assad cherche des fonds pour la reconstruction de son pays après une guerre sanglante qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures et réduit à néant plusieurs secteurs de l'économie, tandis que Damas est soumise à de lourdes sanctions internationales.

La Chine, un important allié de Damas

"Nous croyons que la visite du président Bachar al-Assad va renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération dans des secteurs variés entre les deux pays, portant les liens bilatéraux à un nouveau niveau", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Mao Ning.

La Chine fait partie des alliés du président Assad. Elle lui a notamment apporté son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU, s'abstenant régulièrement lors du vote de résolutions contrariant le pouvoir syrien.

