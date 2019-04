Kim Jong Un à Poutine : les Américains ont été "de mauvaise foi" au sommet d'Hanoï

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a confié au président russe Vladimir Poutine, jeudi à Vladivostok, que les Etats-Unis avaient été "de mauvaise foi" lors du sommet Kim-Trump de Hanoï en février, rapporte vendredi l'agence nord-coréenne KCNA.

Poutine invité en Corée du Nord

Cette toute première rencontre Poutine-Kim dans l'Extrême-Orient russe était l'occasion pour le leader nord-coréen, en quête de soutien, de pouvoir raviver "les liens historiques" avec Moscou pour arriver à une "relation plus stable et plus solide". Le leader nord-coréen a par ailleurs invité son homologue russe à lui rendre visite dans son pays, et cette offre a été "promptement acceptée".

Tard dans la nuit, l'agence d'État de Pyongyang a publié des commentaires faits par le dirigeant nord-coréen auprès de son homologue russe, affichant une tonalité offensive à l'égard des Etats-Unis, alors que Kim Jong Un et Donald Trump avaient opéré une spectaculaire détente de leurs relations ces derniers temps, certes quelque peu plombée par le retentissant fiasco de Hanoï. "La situation dans la péninsule coréenne et dans la région se trouve actuellement dans une impasse et a atteint un point critique", a déclaré le dirigeant nord-coréen, selon KCNA.

Une paix qui dépend des États-Unis, selon Kim

Kim Jong Un a dit à Vladimir Poutine que la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne dépendent entièrement de l'attitude des États-Unis et que son pays "se préparera à toutes les situations possibles", toujours selon KCNA. Kim Jong Un a aussi averti dans le même texte que la situation "pourrait retrouver son état initial, les Etats-Unis ayant adopté une attitude unilatérale de mauvaise foi lors du second sommet Corée du Nord-Etats-Unis récemment", tenu dans la capitale vietnamienne en février.

À Hanoï, théâtre du deuxième sommet Trump-Kim après celui de juin 2018 à Singapour, la Corée du Nord avait cherché à obtenir un allègement immédiat des sanctions internationales décidées pour la contraindre de renoncer à ses armes atomiques. Mais les discussions avaient été écourtées en raison de désaccords profonds avec Washington, notamment sur les concessions que Pyongyang était prêt à faire.