Kiev : des frappes russes dans un quartier résidentiel suscitent l'émoi des habitants

A Kiev, les bombardements sont peu nombreux mais quotidiens, et frappent au hasard dans tous les quartiers de la capitale de l'Ukraine. Quelques-unes d'entre elles ont touché vendredi six bâtiments, dont deux écoles, dans le quartier résidentiel de Podil, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Ces frappes ont suscité une vive émotion et le déplacement de Volodymyr Klitschko, le frère de Vassili Klitschko, maire de Kiev. L'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonev a rencontré les habitants du quartier.

Le frère du maire de Kiev, Volodymyr Klitschko, a répondu aux questions d'Europe 1.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

"Nous avons besoin d'armes défensives", clame le frère du maire

Entre les petits immeubles de cinq étages fracturés de toutes parts par les missiles, une femme implore de l'aide auprès des journalistes présents, devant un espace de jeux pour enfants déformé par l'explosion, au milieu des débris de briques et de verre.

L'un des immeubles touchés.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

Le message de Volodymyr Klitschko est clair : il est temps pour le reste du monde d'aider beaucoup plus l'Ukraine. "Nous avons besoin d'armes défensives. On en a besoin maintenant, sinon ce sera trop tard", explique le frère du maire au micro de Nicolas Tonev.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

Et de poursuivre : "Observer de loin, passivement, regarder et penser que l'Ukraine est quelque part au loin est une erreur. Ils (les Russes) ne vont pas s'arrêter là. Leur propagande l'a déjà annoncé : l'Ukraine n'est qu'un début."

Des Ukrainiens balayent les débris tombés au sol.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

220 morts et 900 blessés depuis le début de la guerre à Kiev

Plus de 30 immeubles d'habitation sont déjà détruits dans Kiev, qui dénombre au total 220 morts et presque 900 blessés à l'aube du 24e jour de l'invasion russe.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

Il y a désormais ces habitants qui cherchent un toit pour se reloger, comme Svetlana. "Jusqu'à aujourd'hui, je vivais là, et je n'ai plus où habiter", confie l'Ukrainienne au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1, qui tente d'enchaîner : "Que puis-je dire ? Je n'ai simplement pas d'eau. Je n'ai rien, il ne me reste rien." Svetlana en veut aux forces russes : "Ils me privent de mon appartement. J'ai travaillé toute ma vie. Je ne sais pas où aller."

Les habitants des quatre bâtiments touchés sont évacués du quartier.

Crédits : Nicolas Tonev/Europe 1

Le quartier touché est évacué, et il reste dangereux. Verre, briques, métal au gré du vent, les débris tombent au hasard des bâtiments ciblés sous le mugissement lointain des avions russes.