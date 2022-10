Kiev annonce que la Russie a rendu le corps d'un volontaire américain tué en Ukraine

La présidence ukrainienne a annoncé mercredi avoir récupéré auprès de l'armée russe le corps d'un volontaire américain tué fin août en Ukraine, lors d'un nouvel échange de prisonniers avec Moscou. "Le corps d'un volontaire américain, un vétéran de l'armée américaine, Joshua Alan Jones, qui a combattu pour l'Ukraine et est mort dans un combat contre les occupants, a également été remis", a indiqué sur Telegram le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.

Selon des informations de presse américaine, citant notamment sa mère, Joshua Alan Jones, 24 ans, avait été tué par l'armée russe fin août. Andriï Iermak a par ailleurs indiqué que "dix militaires ukrainiens" dont "un officier et neufs soldats et sergents" avaient été échangés avec la Russie.

Multiplies échanges entre la Russie et l'Ukraine

Le chargé des droits humains ukrainien, Dmytro Loubinets, a indiqué sur Telegram que ces soldats libérés "servaient notamment dans les 60e, 57e, 28e brigades et dans diverses unités militaires". "Le combattant libéré le plus âgé a 55 ans et le plus jeune 21 ans", a-t-il précisé, accompagnant son message d'une photo des dix hommes, tous habillés en treillis militaire devant ce qui semblait être une station service.

La Russie et l'Ukraine ont procédé à de multiples échanges de prisonniers depuis le début de la guerre en février.