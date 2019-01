Kevin Spacey inculpé d'agression sexuelle, laissé en liberté sous caution

L'acteur américain Kevin Spacey a été formellement inculpé* lundi d'agression sexuelle et laissé en liberté sous caution, au terme d'une courte audience dans un tribunal de Nantucket, dans le Massachusetts.

Il aurait plaidé non coupable. Le comédien ne s'est pas exprimé durant l'audience, mais selon plusieurs médias locaux, il a plaidé non coupable, conformément à ce qu'il avait annoncé.

Passible de cinq ans de prison. L'inculpation formelle intervient plus de 13 mois après le dépôt de la plainte et constitue une nouvelle étape pour le mouvement #MeToo, après la condamnation de l'acteur Bill Cosby et l'inculpation du producteur Harvey Weinstein. Le chef d'agression sexuelle sur personne de plus de 14 ans est passible de cinq ans d'emprisonnement dans le Massachusetts.

Une partie de l'agression filmée. Le jeune homme à l'origine de cette plainte affirme que Kevin Fowler, de son vrai nom, lui a mis, à plusieurs reprises, la main dans le pantalon et a saisi son sexe le 7 juillet 2016, alors qu'ils discutaient dans un restaurant de Nantucket. Kevin Spacey avait auparavant incité la victime présumée, qui travaillait comme serveur au sein de l'établissement, à boire de l'alcool, le jeune homme consommant plusieurs bières offertes par le comédien. Les enquêteurs disposent d'une vidéo tournée, durant l'incident, par le serveur avec son téléphone dans ce restaurant situé sur l'île de Nantucket, ancienne capitale mondiale de la chasse à la baleine, devenue station balnéaire huppée.

*Le terme 'inculpation/inculpé' n'existe plus dans la procédure judiciaire française mais est toujours employé en Belgique ou encore aux États-Unis... Europe1.fr a choisi de conserver le terme employé par les autorités judiciaires locales.