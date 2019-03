Juan Guaido acclamé en rock star à son retour au Venezuela

L'opposant vénézuélien Juan Guaido est rentré lundi au Venezuela, acclamé par une foule de partisans à l'aéroport international de Caracas. À son arrivée dans la capitale devant des milliers de partisans, il a appelé à maintenir la pression sur le régime de Nicolas Maduro. "Nous connaissons les risques que nous courons, ça ne nous a pas retenus : nous sommes ici au Venezuela, plus forts que jamais", a-t-il lancé à la foule, avant de sortir de l'aérogare, tout sourire, debout sur le toit d'une voiture.

Guaido avait promis de rentrer "malgré les menaces". Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier et a été reconnu par une cinquantaine de pays, avait promis de rentrer "malgré les menaces" alors qu'il encourt une arrestation pour avoir bravé une interdiction de sortie du territoire vénézuélien. Une dizaine d'ambassadeurs avaient donc fait le déplacement à l'aéroport : "Nous sommes ici comme témoins de la démocratie et de la liberté afin que le président Guaido puisse rentrer", avait indiqué juste avant son arrivée le représentant de la France à Caracas, Romain Nadal.

Des milliers de partisans de l'opposition, vêtus de blanc et munis de drapeaux vénézuéliens, ont commencé à converger dans les principales villes du pays. Et près d'une heure après son arrivée à l'aéroport, Juan Guaido était acclamé dans les rues de Caracas où il a rejoint des milliers de personnes massées sur une place de la ville.

Venezuela's self-declared interim leader Juan Guaidó greeted by huge crowd of supporters as he arrives back in the country's capital, Caracashttps://t.co/Xkzd4MZoxypic.twitter.com/14P9oP9Q9g