"Je me sens très bien" : Trump relance sa campagne depuis la Maison Blanche

Neuf jours après avoir été déclaré positif au coronavirus, et après une hospitalisation qui a tenu l'Amérique en haleine, Donald Trump a repris samedi le cours de sa campagne. Le président américain s'est ainsi adressé à plusieurs centaines de personnes lors d'une allocution à la Maison Blanche, à un peu plus de trois semaines du scrutin présidentiel.

Debout sur le balcon qui surplombe la grande pelouse de la Maison Blanche, Donald Trump souriant, a savouré plusieurs minutes. Privé de meeting depuis son diagnostic, le président américain est apparu en forme pour son grand retour en campagne. "Je ne sais pas vous, mais je me sens très bien", a-t-il clamé à ses supporters.

"Il faut voter et renvoyer ces gens aux oubliettes"

Dans le grand jardin, quelques centaines de personnes étaient venues assister au discours du président. Une fois n'est pas coutume, même si la distanciation sociale n'était pas respectée, la grande majorité des partisans portaient un masque. Durant une vingtaine de minutes, Donald Trump a appelé ses supporteurs à se rendre aux urnes en masse pour voter. "Il faut voter et renvoyer ces gens aux oubliettes", a-t-il martelé.

Il n'est plus contagieux, selon son médecin. Le président américain n'est plus contagieux, a déclaré samedi son médecin Sean Conley, neuf jours après que Donald Trump a été testé positif au Covid-19. "Ce soir, je suis heureux d'annoncer qu'en plus du fait que le président remplit tous les critères des CDC pour une cessation en sécurité de l'isolement, au regard des standards actuellement reconnus, il n'est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d'autres personnes", a indiqué le Dr Conley dans un communiqué.

Le président a également adressé des messages aux communautés noire et hispanique et rendu hommage aux forces de l'ordre. Il a une nouvelle fois assuré que le virus allait disparaître. Donald Trump doit maintenant repartir sur les routes dès lundi en Floride, avant des déplacements en Pennsylvanie et en Iowa.