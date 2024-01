Japon : cinq morts dans la collision de deux avions à l'aéroport de Tokyo-Haneda

Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu mardi sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda au Japon, selon des images de la télévision publique japonaise NHK, qui comme d'autres médias locaux évoquait une collision avec un autre appareil. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion de ligne ont été évacués selon la NHK. Parmi les passagers figuraient huit enfants, selon l'agence de presse japonaise Kyodo.

En revanche, cinq des six personnes qui se trouvaient à bord de l'autre appareil impliqué dans l'accident, un avion des garde-côtes japonais, sont décédés, selon la NHK. Le sixième occupant a, lui, réussi à quitter l'appareil.

70 engins de pompiers déployés

Sur des images prises à 17H47 heure locale (08H47 GMT), on pouvait voir l'avion de la Japan Airlines rouler sur le tarmac avant qu'une grosse explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes derrière l'appareil, qui s'immobilisait un peu plus loin. Selon plusieurs médias locaux, il s'agissait de l'avion de ligne JAL 5016, un Airbus A50-900 en provenance de l'aéroport de Shin-Chitose près de Sapporo (nord du Japon), qui aurait heurté un avion des garde-côtes japonais.

"Ce n'est pas clair s'il y a eu une collision ou pas. Mais ce qui est certain c'est que notre avion est impliqué", a déclaré à l'AFP un responsable des garde-côtes à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Japan Airlines a déclaré que son avion avait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère nippon des Transports enquêtait sur l'accident. Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins des pompiers étaient déployés sur place, selon la NHK.

Un drame de plus

Tokyo-Haneda est l'un des deux aéroports internationaux de la capitale japonaise et l'un des plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Le plus grave d'entre eux s'est produit en 1985, quand un avion de la Japan Airlines s'est crashé entre Tokyo et Osaka, faisant 520 morts, soit l'une des pires catastrophes aériennes au monde.

Le Japon était par ailleurs déjà sonné mardi par l'immense séisme qui s'est produit la veille dans la péninsule de Noto, dans le centre du pays, et qui a fait au moins 48 morts selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales.