Japon : l'empereur Naruhito accède officiellement au trône

Naruhito a officiellement accompli mercredi ses premières obligations en tant que 126ème empereur du Japon, promettant de se tenir toujours "au côté du peuple", au lendemain de l'abdication de son père Akihito.

Une rapide cérémonie (presque) exclusivement masculine

Au cours d'un cérémonial très codifié de six minutes, au côté de son frère cadet devenu prince héritier, le nouveau souverain de 59 ans, vêtu d'un costume queue-de-pie et portant des attributs (un grand collier et des décorations), a acté son accession au trône du Chrysanthème. Il s'est symboliquement vu attribuer les sceaux royaux et les trésors sacrés - une épée, un joyau et un miroir, dont la possession officialise son statut d'empereur - devant une assistance d'où les femmes de la famille impériale étaient exclues. La seule invitée était l'unique ministre féminine du gouvernement de Shinzo Abe.

>> À LIRE AUSSI - Le Japon entre dans une nouvelle ère

L'empereur était arrivé un peu plus tôt à bord d'une voiture noire, après avoir salué la petite foule massée le long du parcours, alors que le soleil était revenu sur Tokyo. Pendant ce temps, le très touristique sanctuaire Meiji Jingu se préparait à fêter l'événement. Une trentaine de prêtres shinto se sont livrés à une cérémonie pour annoncer l'intronisation aux ancêtres de la famille. Du sake (alcool de riz) a ensuite été offert - une longue queue se formant pour seulement 1.000 élus. Un peu partout dans le pays, des Japonais se sont levés aux aurores pour assister au premier lever de soleil de l'ère Reiwa (belle harmonie), même si un ciel nuageux a souvent gâché le spectacle. Le changement d'ère, un événement exceptionnel, est accompagné d'un congé exceptionnel de 10 jours.

Naruhito promet d'être au côté du peuple

Après la cérémonie, l'empereur a prononcé son premier discours, cette fois en présence de son épouse Masako, arborant un diadème serti de diamants, et d'un plus large public composé d'un peu plus de 260 personnalités. "Je m'engage à agir conformément à la Constitution et à remplir mes obligations de symbole de l'État et de l'unité du peuple, en ayant toujours le peuple à l'esprit et en me tenant toujours à son côté", a solennellement déclaré Naruhito. Il a aussi dit son "respect" pour l'attitude de son père pendant 30 ans de règne, qui a "partagé les joies et peines du peuple" et témoigné sa "compassion". Akihito, désormais empereur émérite, était absent.

Un empereur qui va devoir faire sa place

Son successeur a laissé entendre qu'il s'inscrirait dans la continuité de son ascendant, mais, comme le soulignent les éditoriaux de presse mercredi matin, il lui faudra imprimer sa marque. Si d'aucuns espèrent qu'il délivrera au cours de son règne qui débute un message international - on le sait très préoccupé depuis toujours par l'enseignement aux jeunes générations du passé militariste du Japon ou le problème de l'eau dans le monde -, d'autres jugent qu'il devra faire attention à ne pas être trop visible, trop actif.

Le rôle de l'impératrice Masako sera aussi très scruté. Cette polyglotte, qui a renoncé à une carrière diplomatique prometteuse pour entrer dans la famille impériale, a eu du mal à se plier aux rigidités du système impérial.

"Elle remplira ses obligations de façon progressive", avait prévenu Naruhito l'an dernier.