Jack Sweeney, l'Américain qui traque les jets privés des stars, désormais dans le collimateur de Taylor Swift

Il n'est pas rare qu'Elon Musk ou encore Taylor Swift grimpent à bord d'un jet privé pour effectuer un déplacement. Des voyages que Jack Sweeney, un étudiant américain de 21 ans, suit et compile sur ses réseaux sociaux, au grand dam des intéressés. Par le biais de ses avocats, la chanteuse, récemment couronnée lors des Grammy Awards, menace même le jeune homme de poursuites judiciaires, rapporte le Washington Post qui publie des extraits de la lettre envoyée au domicile de ses parents.

Pour parvenir à ses fins, Jack Sweeney utilise les données publiques, fournies par des agences gouvernementales, mais aussi celles d'ADS-B Exchange, qui offre la possibilité de suivre en temps réel le trafic aérien mondial, comme le propose également le site FlightRadar24. Une multitude d'informations qui lui permettent d'identifier les propriétaires des appareils, dont l'identité est traditionnellement masquée dans les documents officiels.

"Un préjudice direct et irréparable"

Le jeune homme relaye ainsi l'ensemble des trajets effectués en jet par Elon Musk et Taylor Swift, donc, mais aussi Roman Abramovitch, le propriétaire du club de football de Chelsea, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ainsi que plusieurs oligarques russes sur des comptes comme CelebJets. La quantité de CO2 émise pour chaque voyage apparaît également.

Si la plupart des personnalités pistées n'ont pas réagi, ce n'est donc pas le cas de Taylor Swift. Katie Wriht Morrone, l'avocate de la chanteuse, évoque notamment "un préjudice direct et irréparable" ainsi qu'une "détresse émotionnelle et physique", dont Jack Sweeney est tenu pour responsable. Et menace l'étudiant de poursuites judiciaires pour mettre un terme à "ce comportement de harcèlement et de traque".

"Il ne s’agit pas de mettre un traqueur GPS sur une personne et d’envahir sa vie privée. C’est utiliser une information publique sur les déplacements d’un jet privé d’une personnalité publique", a défendu, auprès du Washington Post, James Slater, l'avocat de l'étudiant.

Déjà banni une première fois de X

Elon Musk, le patron de X, avait, lui aussi, sévi en bannissant, sur sa propre plateforme, le compte @ElonJet, spécialement dédié aux déplacements du milliardaire. Jack Sweeney avait ensuite créé @ElonJetNextDay qui permettait à nouveau de suivre les voyages du patron de Tesla, mais avec 24 heures de retard.

Flew from Long Beach, California, US to Los Angeles, California, US 24 hours ago.

Apx. flt. time 22 Mins. pic.twitter.com/APs3Z6P771 — ElonJet but Delayed (@ElonJetNextDay) February 5, 2024

Ce dernier a d'ailleurs apporté son soutien à Taylor Swift, estimant que Jack Sweeney est "un horrible être humain" et que l'artiste "a raison d'être inquiète". La chanteuse avait fait l'objet de nombreuses critiques à propos de l'utilisation effrénée de son jet privé, mais avait répondu en assurant qu'il lui arrivait de louer l'appareil à des tiers.