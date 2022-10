Italie : Quel gouvernement pour accompagner Giorgia Meloni, la nouvelle Première ministre ?

C'est officiel : Giorgia Meloni devient la première femme à prendre la fonction de Première ministre de l’Italie. La leader de "Fratelli d’Italia" a présenté ce vendredi soir son gouvernement, le plus à droite depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Ce samedi, à 10 heures, Giorgia Meloni et ses 24 ministres jureront devant le président Sergio Mattarella, d'être fidèle à la République, à la Constitution et aux lois.

Mario Draghi, Premier ministre italien pour quelques heures encore, cèdera ensuite sa place à la leader de "Fratelli d'Italia" à la présidence du Conseil des ministres. Tout de suite, la nouvelle Première ministre, entourée de son équipe, tiendra sa première réunion. Autour de la table, une équipe de fidèles, choisie aussi pour rassurer les partenaires de l'Italie. On retrouve ainsi au ministère de l'Économie et des Finances, crucial pour l'Italie, Giancarlo Giorgetti, membre modéré de la Ligue et déjà ministre du Développement économique de Mario Draghi.

Confiance du Parlement

Et c'est l'ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani, de "Forza Italia", le parti de Silvio Berlusconi, qui s'occupera des Affaires étrangères. Ce dernier devient également vice premier ministre, tout comme le leader de la Ligue, Matteo Salvini, car sans leurs formations, Giorgia Meloni ne disposerait pas de majorité au Parlement.

Dernière étape pour la nouvelle Première ministre, obtenir la confiance des deux chambres du Parlement italien. Si ce n'est pas le cas, alors, le gouvernement proposé par Giorgia Meloni n'entrera pas en fonction.