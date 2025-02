Italie : maxi-coup de filet contre la mafia de Palerme, 147 arrestations

147 membres de la mafia de Palerme ont été arrêtés mardi à l'aube par les carabiniers italiens, dont l'objectif est de démanteler les clans tenant toujours sous leur coupe la capitale sicilienne. Une opération d'une telle envergure n'avait pas été menée contre la mafia sicilienne depuis septembre 1984.

Les carabiniers italiens ont arrêté mardi à l'aube 147 membres de la mafia de Palerme afin de démanteler les clans tenant toujours sous leur coupe la capitale sicilienne, en dépit d'années de lutte contre Cosa Nostra. Selon les médias italiens, une opération d'une telle envergure n'avait pas été menée contre la mafia sicilienne depuis septembre 1984, lorsque 366 mandats d'arrêt avaient été lancés contre des mafieux, et des hommes d'affaires complices, après les révélations du repenti Tommaso Buscetta. Ces arrestations avaient abouti au maxi-procès de 1986, qui s'était conclu par 346 condamnations, dont 19 réclusions à la perpétuité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi En Italie, des conditions de détention drastiques pour les parrains de la mafia

Deux ans d'enquête, 1.200 membres des forces de l'ordre mobilisés

Les suspects, arrêtés mardi à l'issue d'une enquête de deux ans, sont accusés, entre autres, de tentative d'homicide, association mafieuse, racket, paris clandestins en ligne et trafic de drogue. La Première ministre Giorgia Meloni a salué "un coup très dur porté à Cosa Nostra". "La lutte contre la mafia ne cesse pas et ne cessera jamais", a-t-elle promis.

"L'opération, qui a également concerné d'autres villes italiennes, est destinée à démanteler les clans mafieux à Palerme et ses environs", affirme le communiqué des carabiniers. Cosa Nostra, le nom donné à la mafia sicilienne, "continue à maintenir son emprise" grâce à son ancrage dans le territoire, "sur lequel elle exerce un contrôle constant". Elle continue notamment d'imposer le "pizzo", une sorte d'impôt mafieux, aux commerçants contraints de s'approvisionner auprès de certains fournisseurs à des prix décidés par Cosa Nostra.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parmi ses activités les plus rémunératrices, figure le trafic de drogue, réalisé en collaboration avec les autres clans siciliens et la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, qui lui fournit d'"énormes quantités de stupéfiants". Quelque 1.200 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette opération coordonnée par le parquet de Palerme, ont précisé les carabiniers, soulignant que l'enquête avait "démontré à quel point Cosa Nostra est une association criminelle bien vivante et adaptée à son époque".

Attrait sur les jeunes

Selon les carabiniers, ses membres ont ainsi recours aux moyens de communication les plus modernes pour échapper aux enquêteurs, notamment "l'utilisation systématique de téléphones portables cryptés permettant des communications sécurisées, y compris en groupe, et limitant au minimum la nécessité de rencontres physiques traditionnelles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Italie : coup de filet contre 142 membres de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise

Ce système de communication "a rendu possible le dialogue constant et discret entre les trafiquants de drogues mais aussi entre les différents clans", dont les chefs "tendent à résoudre de manière pacifique leurs conflits en maintenant un profil bas pour éviter d'attirer l'attention de la police". Disposant d'un nombre conséquents d'hommes de main et d'armes à feu, l'organisation n'hésite cependant pas à recourir à la force pour se faire respecter et punir ceux qui refusent de lui obéir. Certains boss mafieux incarcérés bénéficiaient eux aussi de portables cryptés leur permettant de transmettre leurs ordres à l'extérieur et de gérer leurs divers trafics.

Des milliards d'euros brassés dans diverses activités

En dépit des coups de boutoir des forces de l'ordre et de la justice, qui ont conduit en prison nombre de mafieux et chefs de clan, la mafia sicilienne "continue d'exercer un pouvoir d'attraction sur un nombre conséquent de jeunes qui en adoptent les principes et se mettent à disposition pour s'attirer les faveurs de ses chefs".

La suite après cette publicité

Cosa Nostra est l'une des branches du crime organisé dans la péninsule, aux côtés notamment de la mafia napolitaine, la Camorra, et de la mafia calabraise, qui est la plus puissante. Nées dans le sud, ces organisations irriguent toute la péninsule et mènent leurs opérations également à l'international, de l'Europe jusqu'aux Amériques. Les mafias italiennes brassent des milliards d'euros dans des activités aussi diverses que le tourisme et la fraude à la TVA, sans oublier leurs activités plus traditionnelles comme le trafic de drogue.