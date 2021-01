Italie : le chef du gouvernement Giuseppe Conte a démissionné

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a remis mardi sa démission au président Sergio Mattarella, qui lui a demandé d'expédier les affaires courantes, selon un communiqué de la présidence de la République. Sergio Mattarella a reçu ce matin Giuseppe Conte, "qui a remis la démission de son gouvernement". "Le président prendra son temps pour décider et a invité le gouvernement à rester en fonction pour gérer les affaires courantes", précise le communiqué.

Très proche du Mouvement 5 Étoiles

Politiquement indépendant mais très proche de l'inclassable Mouvement 5 Etoiles (qualifié "d'anti-système" avant d'accéder au pouvoir), électeur de gauche toute sa vie, il avait été propulsé en juin 2018 Premier ministre, du jour au lendemain. Parti un matin pour donner ses cours à l'université de Florence, il avait prêté serment le lendemain et représentait l'Italie à la table du G7 au Canada une semaine plus tard. "Je suis professeur et avocat, je propose d'être l'avocat du peuple italien", dira-t-il en acceptant de former son premier gouvernement.

À la tête d'un gouvernement populiste dominé par deux hommes forts - Matteo Salvini, chef souverainiste de La Ligue et l'inexpérimenté Luigi di Maio du Mouvement 5 Etoiles - il avait d'abord endossé l'habit d'un très discret arbitre. Avant d'afficher une fermeté de dernière minute en accusant Salvini d'être "irresponsable" pour avoir fait éclater ce premier gouvernement en août 2019. Le professeur d'université effacé, qui avait habitué les Italiens à un langage tout en retenue, avait subitement fustigé la "focalisation obsessionnelle" sur l'immigration du populiste Salvini.

Caméléon

L'avocat se retrouve ensuite à la manœuvre pour former un deuxième gouvernement aux antipodes du premier, baptisé "Conte bis" et fruit d'une alliance entre le M5S et le Parti démocrate (centre gauche), à la tête duquel il prend sa véritable dimension. "Conte s'est véritablement comporté comme un caméléon, il a été extrêmement flexible, c'est un homme qui a démontré de bonnes qualités de médiateur politique", analyse pour l'AFP Lorenzo Castellani, professeur de Sciences politiques à l'université romaine Luiss.

Né en 1964 à Volturara Appula, un village de 500 habitants dans les Pouilles (le talon de la Botte), Giuseppe Conte est le premier chef du gouvernement à être originaire du sud de l'Italie en trois décennies. Il a grandi auprès d'un père secrétaire de mairie et d'une mère maîtresse d'école à San Giovanni Rotondo, la ville de Padre Pio, un des saints les plus révérés du pays.