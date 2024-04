Italie : 22 personnes arrêtées après une fraude aux subventions européennes

Un montage ingénieux. Les 22 suspects créaient de fausses entreprises, avec l’aide de comptables et de notaires véreux, et demandaient ensuite des subventions européennes. Des subventions à l'innovation, plus précisément, dans le cadre du plan de relance post-Covid entre 2021 et 2023.

L’Italie, championne d’Europe des arnaques aux subventions

Une fois les fonds reçus, ils étaient transférés vers des comptes en banque en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie. Mais l’essentiel du magot restait en Italie pour acheter des villas, des voitures de luxe, des bijoux et des cryptomonnaies comme le Bitcoin. L’équivalent de quelque 600 millions d'euros déjà saisis par la police italienne.

L’Italie, première bénéficiaire du plan de relance européen après la pandémie avec près de 200 milliards d’euros reçus, soit un quart des fonds versés par Bruxelles. Mais l’Italie qui est aussi championne d’Europe des arnaques aux subventions avec quelque 7 milliards et demi d'euros qui ont été détournés des fonds européens, rien qu'en 2023.