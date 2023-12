Israël-Hamas : quelles sont les raisons de l'échec des négociations pour la prolongation de la trêve ?

24 heures après la reprise des combats, le Hamas et Israël se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec de la prolongation de la trêve, en reconnaissant notamment ne pas s'être mis d'accord sur la liste des otages à libérer. Une vingtaine de femmes adultes sont toujours retenues à Gaza, dont cinq soldates de Tsahal.

Plusieurs pays tentent de négocier une nouvelle trêve

De son côté, le Hamas a indiqué, dans un communiqué, avoir proposé un échange de prisonniers ainsi que la remise à Israël des corps de Shiri Bibas et de ses deux enfants, Ariel, quatre ans, et Kfir, dix mois, qui seraient morts à Gaza. De son côté, Israël accuse le Hamas d'avoir tiré le premier en reprenant ses frappes sur l'État hébreu.

Le gouvernement israélien ne faisait pas non plus mystère de sa volonté de poursuivre la guerre et d'en finir avec le Hamas, selon le ministre israélien de la Défense, qui parle d'une guerre juste pour le futur d'Israël. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar tentent toujours de négocier une nouvelle trêve. Mais une journée après la reprise des combats, Israël et le Hamas ne sont pas prêts à baisser les armes.