Israël-Hamas : les hôpitaux français prêts à accueillir une cinquantaine d'enfants blessés à Gaza

Alors que les autorités israéliennes ont annoncé mercredi qu'aucune trêve et libération des otages n'aurait lieu avant vendredi avec le Hamas, la France s'est engagée à soigner des enfants de Gaza blessés. Ces derniers devraient être accueillis dans des hôpitaux militaires français à la faveur de la trêve humanitaire. Ils devront tous être accompagnés d'un proche, mais tout serait désormais prêt pour accueillir ces enfants.

L'entourage des enfants vérifié

Cinquante lits, tous repartis dans plusieurs hôpitaux civils et militaires, dont l'hôpital Bégin à Saint Mandé, le seul à ce stade doté d'une unité pédiatrique. Ce jeudi, des représentants français en Égypte montrent des dossiers administratifs en faisant signer des dérogations à des parents de blessés, pour que leurs enfants soient pris en charge dans les hôpitaux de l'Hexagone.

Dans certains cas, des parents pourront les accompagner jusqu'en France. Tous les noms des jeunes blessés et de leurs familles identifiées par Paris sont en train d'être passés au crible par les services de renseignement pour empêcher que des membres du Hamas puissent s'infiltrer sur le sol français. La seule question qui reste en suspens, c'est la nature et la durée des visas qui seront accordés à ces enfants et à leurs parents.