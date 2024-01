EN DIRECT - Israël accuse des employés de l'Unrwa d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre

Le sort des civils à Gaza reste samedi au cœur de vives préoccupations au lendemain d'une décision de la plus haute juridiction de l'ONU appelant Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" dans le territoire palestinien. Et ces inquiétudes se focalisent sur Khan Younès, principale ville du sud du territoire assiégé qui est le théâtre ces derniers jours de combats acharnés entre l'armée israélienne et le Hamas.

Ces affrontements, doublés de raids aériens israéliens, ont poussé des milliers de personnes à quitter la ville et ont réduit a minima la capacité des deux principaux hôpitaux locaux, Nasser et al-Amal. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes violentes sur place et le Croissant-Rouge palestinien a dit avoir reçu des morts et traité des blessés à l'hôpital al-Amal. Quant à l'hôpital Nasser, le plus important de Khan Younès, sa "capacité chirurgicale" est "quasiment inexistante", et les "quelques membres du personnel médical qui sont restés doivent composer avec des stocks de matériel médical très faibles", a déploré Médecins sans frontières (MSF).

Les informations à retenir : Khan Younès continue d'être le théâtre de combats acharnés entre l'armée israélienne et le Hamas

Vendredi, la Cour internationale de Justice a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" à Gaza

Israël accusé des membres de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre

"Alors que les combats s'intensifient autour de l'hôpital Nasser (...) des centaines de patients et des membres du personnel de santé ont fui. Il reste actuellement 350 patients et 5.000 personnes déplacées (par les combats) dans l'hôpital", a renchéri sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "L'hôpital est à court de carburant, de nourriture et de fournitures", a-t-il ajouté appelant à un "cessez-le-feu immédiat".

Israël veut que l'Unrwa n'ait plus aucun rôle à Gaza après la guerre

Israël souhaite que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ne joue plus aucun rôle à Gaza, après des accusations selon lesquelles des employés auraient été impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré son chef de la diplomatie.

Le gouvernement veut "s'assurer que l'Unrwa ne fera pas partie" de la solution dans le territoire palestinien après la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, a indiqué Israël Katz dans un communiqué, espérant "faire cesser" toutes les activités de l'agence.

Le Hamas dénonce les "menaces" d'Israël contre l'ONU

Le Hamas a dénoncé samedi les "menaces et le chantage" d'Israël à l'encontre des agences de l'ONU, après des accusations selon lesquelles des employés de l'agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) auraient participé à l'attaque du Hamas le 7 octobre.

"Nous demandons aux Nations unies et organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage" d'Israël, a ajouté le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué, alors que plusieurs pays dont les États-Unis ont suspendu leur financement de l'Unrwa.

Décision historique

Saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de Justice (CIJ) a appelé vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" à Gaza, une accusation jugée "scandaleuse" par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israël, qui contrôle l'entrée de l'aide internationale dans ce territoire assiégé, doit prendre "des mesures immédiates" pour permettre l'accès à l'aide à Gaza, a déclaré la CIJ, qui ne dispose d'aucun levier pour imposer ses décisions.

Or le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur cette décision, à la demande de l'Algérie qui cherche à lui "donner un effet exécutoire". La Cour, qui siège à La Haye, n'a cependant pas appelé à un cessez-le-feu à Gaza, où l'armée israélienne mène une offensive militaire en représailles à l'attaque sans précédent menée contre Israël le 7 octobre par le Hamas.

L'attaque du Hamas a entraîné la mort d'environ 1.140 personnes en Israël, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. Quelque 250 personnes ont été enlevées pendant cette attaque et emmenées à Gaza, dont une centaine libérées fin novembre durant une trêve en échange de prisonniers palestiniens. En réponse, Israël a juré "d'anéantir" le Hamas et lancé une vaste opération militaire ayant fait 26.257 morts, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du mouvement.

"Compatir"

L'Union européenne a demandé l'application "immédiate" de cette décision, qualifiée de "sans fondement" par Washington, principal allié d'Israël, tandis que la France a souligné que le crime de génocide nécessitait "l'établissement d'une intention". Le Brésil a également demandé le "respect total et immédiat" de la décision, par la voix de son ministère des Affaires étrangères.

La décision a été saluée par la Turquie, l'Iran, l'Espagne et le Qatar, médiateur qui accueille la direction du Hamas. L'Arabie saoudite a demandé à ce qu'Israël "rende des comptes" pour ses "violations" du droit international.

"C'est la première fois que le monde dit à Israël qu'il dépasse les bornes. Ce qu'Israël nous a fait à Gaza pendant quatre mois ne s'est jamais produit dans l'histoire", a réagi Maha Yasin, une Palestinienne âgée de 42 ans "Au moins, j'ai l'impression que le monde a commencé à compatir avec nous", a ajouté cette femme qui fait partie des 1,7 million de Palestiniens déplacés, selon des estimations de l'ONU, par les raids et les combats.

Réunion à Paris

Si Israël rejette la décision de la CIJ, et s'oppose à la démarche de l'Afrique du Sud devant ce tribunal, il participe à des discussions visant à mettre une "pause" à son opération en échange de la libération des otages.

Le patron de la CIA, le service de renseignement américain, va rencontrer "dans les tout prochains jours à Paris" ses homologues israélien et égyptien, ainsi que le Premier ministre qatari, pour tenter de conclure un accord de trêve entre Israël et le Hamas, a indiqué vendredi à l'AFP une source sécuritaire.

Le président américain Joe Biden a discuté avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, des "derniers événements en Israël et à Gaza, y compris des efforts de libération des otages enlevés par le Hamas", a annoncé vendredi la Maison Blanche, tout en laissant entendre qu'aucune annonce "imminente" n'était à prévoir.