Israël : après la trêve au Liban, le «but suprême» est la libération des otages à Gaza

Après la trêve avec le Hezbollah entrée en vigueur dans la matinée au Liban, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a estimé mercredi que le "but suprême" était la libération des otages encore retenus dans la bande de Gaza.

"Les résultats de la campagne dans le nord font peser une pression supplémentaire sur le Hamas" palestinien, a dit M. Katz lors d'un discours à Tel-Aviv. Israël compte "faire tous les efforts nécessaires pour créer les conditions d'un nouvel échange d'otages et ramener tout le monde à la maison", a-t-il ajouté, disant y voir "l'objectif moral le plus important" et "le but suprême".

>>Plus d'informations à venir