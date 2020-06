Iran : trois personnes arrêtées pour la vente de bébés sur Instagram

La police iranienne a arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir cherché à vendre des bébés sur Instagram, a rapporté mercredi l'agence de presse Isna.

Des bébés vendus entre 1.800 et 2.250 euros

"Trois personnes qui voulaient vendre deux bébés ont été arrêtées", a déclaré le chef de la police de Téhéran Hossein Rahimi, cité par l'agence. L'un des bébés avait 20 jours et l'autre deux mois, a-t-il précisé. La police avait été alertée par des "publicités pour vendre des bébés sur Instagram". Entre 10 et 15 comptes avaient partagé les photos sur le réseau social.

Chaque bébé aurait été acheté entre 50 et 100 millions de rials (entre environ 226 euros et 450 euros) avant d'être mis en vente pour une somme entre 400 et 500 millions de rials (entre environ 1.800 et 2.250 euros), selon Hossein Rahimi, qui n'a pas donné plus de détails. Les bébés ont été remis aux services sociaux, a-t-il dit. Selon Isna, l'une des trois personnes arrêtées a affirmé être au chômage et sans argent et n'avoir agi que comme un intermédiaire.