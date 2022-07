Invasion russe : Paris confirme la mort d'un second combattant français en Ukraine

Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé mardi la mort en Ukraine d'un second combattant français, confirmant une information de RTL lundi. "Nous avons appris la triste nouvelle de ce décès", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Nous présentons nos condoléances à sa famille, avec laquelle les services concernés (...) sont en contact".

"La Légion internationale pour la défense de l'Ukraine tient à porter hommage à notre frère d'armes Adrien D, qui a succombé le 25 juin à ses blessures suite à une frappe d'artillerie russe. Adrien était l'un des premiers légionnaires qui ont rejoint nos rangs le 1er mars tout au début de la guerre, et a depuis combattu avec bravoure pour défendre le peuple ukrainien. Il était très hautement considéré par ses camarades. La Légion internationale et l'Ukraine tout entière porte son deuil et sera à jamais reconnaissante pour le sacrifice ultime d'Adrien", selon le porte-parole ukrainien de la légion internationale à Europe 1.

