Inondations en Libye : au moins 11.300 morts à Derna, selon l'ONU

Au moins 11.300 personnes sont mortes et 10.100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent, selon un bilan publié par un organisme de l'ONU, citant le Croissant rouge libyen. "Selon le Croissant-Rouge libyen, ces inondations sans précédent ont fait environ 11.300 morts et 10.100 disparus dans la seule ville de Derna", a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) dans un point de situation samedi soir.

Ces chiffres devraient augmenter

Les inondations ont par ailleurs fait au moins 170 morts dans d'autres endroits de l'est de la Libye, a-t-il ajouté. "Ces chiffres devraient augmenter alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche", a averti l'OCHA.

La tempête Daniel qui a frappé dans la nuit de dimanche à lundi Derna, une ville de 100.000 habitants, a entraîné la rupture de deux barrages en amont provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami le long de l'oued qui traverse la cité. Elle a tout emporté sur son passage.

Plus de 9.000 personnes portées disparues

Le ministre de la Santé de l'administration de l'Est de la Libye, Othman Abdeljalil, avait fait état samedi soir d'un bilan de 3.252 morts. Dans un communiqué publié plus tôt, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait pour sa part affirmé que les corps de 3.958 personnes avaient été retrouvés et identifiés, et que "plus de 9.000 personnes" étaient toujours portées disparues.

"La situation humanitaire reste particulièrement sombre à Derna", a affirmé l'OCHA, selon qui la ville manque d'eau potable et au moins 55 enfants ont été empoisonnés après avoir bu de l'eau polluée.

Un paysage de désolation

De sous les décombres de quartiers dévastés par les flots ou en pleine mer, des dizaines de corps sont sortis et enterrés chaque jour au milieu d'un paysage de désolation. Selon les témoignages d'habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée.

Des sauveteurs maltais, qui épaulent les Libyens dans les recherches en mer, ont dit avoir découvert des centaines de cadavres dans une baie, sans préciser l'endroit exact, selon le Times of Malta. "Il y en avait probablement 400, mais c'est difficile à dire", a déclaré le chef de l'équipe maltaise Natalino Bezzina au journal, affirmant que l'accès à la baie était difficile en raison de vents forts. Il a ajouté que son équipe avait cependant pu aider à récupérer des dizaines de corps.

Une équipe de secours libyenne sur un zodiac affirme de son côté avoir vu "peut-être 600 corps" en mer au large de la région d'Om-al-Briket, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Derna, selon une vidéo sur les réseaux sociaux, sans préciser s'il s'agissait des corps trouvés par les Maltais.

Des recherches difficiles

D'autres équipes de secours libyennes et étrangères annoncent retrouver des corps chaque jour, mais les recherches sont rendues difficiles par les tonnes de boue qui ont recouvert une partie de la ville. Des secouristes sont obligés la plupart du temps de dégager la terre à l'aide de pelles pour rechercher des corps dans des bâtiments dévastés.

Le travail des secours et des équipes de recherche est par ailleurs entravé par le chaos politique qui prévaut dans le pays depuis la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, avec deux gouvernements rivaux, l'un à Tripoli (ouest), reconnu par l'ONU, et l'autre dans l'Est.

Les autorités ont indiqué avoir entamé par ailleurs le processus compliqué d'identification et de recensement des corps, dont plusieurs centaines avaient été enterrés à la hâte les premiers jours.

Othman Abdeljalil a en outre démenti des informations sur une possible évacuation de la ville, affirmant que "certaines zones" seulement pourraient être "isolées" afin de faciliter les secours. Il a ajouté que ses services en coordination avec l'OMS allaient "intensifier les efforts dans le domaine de l'assistance sociale et psychologique".

La mobilisation internationale reste forte

Des échantillons d'eau sont prélevés et analysés chaque jour pour éviter une éventuelle contamination, a-t-il insisté, appelant les habitants de la ville à ne plus utiliser les eaux souterraines. Face à la catastrophe, la mobilisation internationale reste forte.

Le ballet des avions d'aide se poursuit à l'aéroport de Benina de Benghazi, la grande ville de l'Est, où des équipes de secours et d'assistance d'organisations internationales et de plusieurs pays continuent d'affluer.