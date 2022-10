Inflation : les Vingt-Sept parviennent à des accords pour «contenir les prix de l'énergie»

Les dirigeants des Vingt-Sept se sont mis d'accord, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. "L'unité et la solidarité prévalent. Accord pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises", a-t-il tweeté, sans livrer de détails, en particulier sur la question sensible d'un possible plafonnement des prix. Que disent les accords conclus par les Vingt-Sept ? La mesure qui aura un véritable impact sur les factures des citoyens est la mise en place d'un corridor de prix dynamique. Une sorte de plafonnement des prix non figé et temporaire pour les transactions sur le marché du gros du gaz.

L'État paye la différence ?

Autre consensus : la généralisation d'un mécanisme déjà pratiqué en Espagne et au Portugal. Le modèle dit ibérique consiste à faire baisser les prix de l'électricité si ceux du gaz ne diminuent pas suffisamment. Dans ce scénario, l'État paye la différence entre ce que verse le fournisseur au producteur et ce que le client paye au fournisseur. Une concession est donnée à l'Allemagne en baissant les prix, car il ne faut pas inciter les citoyens à consommer plus, mais à trouver un équilibre. Alors ici, il ne s'agit que d'une feuille de route. La Commission européenne devra soumettre des décisions concrètes et les ministres européens de l'Énergie devront quant à eux trancher.