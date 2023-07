Inde : 25 morts après l'incendie d'un autocar

"Il y avait entre 30 et 35 personnes dans le bus. Vingt-cinq personnes sont mortes et huit autres sont blessées", a déclaré à l'AFP Baburao Mahamuni, un responsable de la police. Le car se dirigeait vers la ville de Pune après minuit lorsqu'il a heurté un poteau et s'est renversé, provoquant l'incendie du réservoir, a-t-il ajouté.

Trois enfants figurent parmi les morts, a déclaré un officier de police à la presse. Les blessés, dont le chauffeur du car, ont été transférés dans un hôpital proche du lieu de l'accident, qui se trouve à environ 400 kilomètres à l'est de la capitale financière de l'Inde, Bombay.

La police a déclaré avoir ouvert une enquête sur les circonstances du drame. "La priorité actuellement est d'identifier les corps et de les remettre aux membres de leurs familles", a déclaré le commissaire de police Sunil Kadasane, cité par les médias locaux.

Le Premier ministre "attristé"

Des images diffusées par la presse ont montré dans un premier temps le car en flammes, puis les restes carbonisés du véhicule renversé sur l'autoroute. "Profondément attristé par l'accident de bus épouvantable survenu à Buldhana", a réagi sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi.

"Mes pensées et mes prières vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Que les blessés se rétablissent rapidement", a-t-il ajouté. Les accidents sont fréquents sur le vaste réseau routier indien, qui est mal entretenu et notoirement dangereux.

Parmi les principales causes à l'origine des accidents figurent la vitesse excessive, le non-port du casque - dans un pays où les ventes de deux-roues dépassent de loin celles des voitures - et le non-port de la ceinture de sécurité.

150.000 accidents de voiture mortels par an en Inde

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2021, 11% du nombre total de morts sur les routes surviennent en Inde, alors que le pays ne compte qu'un pour cent des véhicules dans le monde. 150.000 accidents de voiture mortels ont lieu chaque année en Inde, selon une estimation fournie dans ce rapport, ce qui causerait la mort d'une personne toutes les quatre minutes.

Selon la même source, les accidents de la route coûtent quelque 65 milliards de dollars par an à l'Inde, tandis que les dépenses médicales et les pertes de revenus plongent dans la pauvreté de nombreuses personnes ayant survécu à un accident. En mai, au moins 21 personnes sont mortes lorsqu'un bus a plongé d'un pont dans le centre de l'Inde, le chauffeur s'étant endormi au volant, avaient indiqué les autorités.

En octobre 2022, au moins 31 personnes sont mortes après qu'un bus transportant les invités d'un mariage s'est abîmé au fond d'une gorge dans les montagnes du nord de l'Inde.