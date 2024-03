Incident du 737 MAX : Boeing dit ne pas avoir trace des travaux sur la porte-bouchon

Le constructeur américain Boeing a indiqué à l'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), qui enquête sur l'incident survenu sur un avion d'Alaska Airlines en janvier, ne pas avoir de documentation sur les travaux effectués sur la porte-bouchon incriminée, a fait savoir la patronne de cet organisme. "A ce jour, nous ne savons toujours pas qui a réalisé les travaux pour ouvrir, réinstaller et refermer la porte-bouchon sur l'avion accidenté", explique Jennifer Homendy, dans un courrier adressé à Maria Cantwell, présidente de la Commission sénatoriale sur le Commerce et le Transport.

Lors d'un témoignage devant cette commission le 6 mars, Mme Homendy avait déploré que Boeing ne soit pas assez coopératif dans cette enquête. "Boeing n'a pas fourni les documents et les informations que nous avons réclamés à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois", avait-elle affirmé. Mme Cantwell lui avait demandé de tenir la Commission informée une semaine après son témoignage. "Boeing nous a informés ne pas être en mesure de trouver de documentation répertoriant ces opérations", écrit mercredi Mme Homendy.

"L'absence de cette documentation va compliquer la progression de l'enquête"

"Nos enquêteurs ont demandé verbalement les vidéos des caméras de surveillance" pour identifier les personnes étant intervenues sur cet équipement, qui s'est détaché en vol de la carlingue, "mais, on les a informés que les vidéos avaient été effacées" par d'autres enregistrements, poursuit-elle. Selon elle, "l'absence de cette documentation va compliquer la progression de l'enquête". Elle a confirmé que le chef d'équipe avait été identifié peu après l'incident mais qu'il était en arrêt maladie.

Aux demandes sur l'évolution de son état, les enquêteurs ont été informés par son avocat qu'il n'était pas en mesure de fournir une déclaration ni d'être interrogé, ajoute-t-elle, précisant que Boeing avait "transmis le nom de personnes 'susceptibles' de donner des informations" sur les opérations effectuées sur la porte-bouchon en septembre 2023.

L'avion a été livré en octobre et mis en service le mois suivant. Ce n'est qu'après son audition du 6 mars, que la NTSB a obtenu la liste de tous les employés ayant travaillé à ce moment-là, sans identifier ceux s'étant occupés de la porte-bouchon. Dave Calhoun, patron de Boeing, a indiqué à Mme Homendy "être dans l'incapacité de fournir cette information et a maintenu que Boeing n'avait pas de documentation sur les travaux effectués". Il s'agit, selon elle, de déterminer les procédures en matière de qualité et de sécurité de l'avionneur, "pas de punir" les personnes impliquées.

Le rapport préliminaire de la NTSB, publié le 6 février, a déterminé que quatre boulons censés bloquer la porte-bouchon étaient manquants. L'Agence a prévu des auditions d'investigation les 6 et 7 août afin d'obtenir les informations nécessaires pour faire toute la lumière sur cet incident.