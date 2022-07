Incendies : Airbus veut transformer son A400M en bombardier à eau

Sur le front des incendies, un nouvel avion pourrait venir en aide aux pompiers. La société Airbus est en train de tester un kit transformant son A400M en bombardier d'eau. Des premiers tests ont eu lieu la semaine dernière au nord de Madrid, en Espagne. Les équipes d'Airbus ont démarré ce projet il y a neuf mois. L'idée était d'essayer d'utiliser leur A400M, un avion militaire tactique utilisé pour du transport de troupes ou de matériel, comme un appareil de lutte contre les incendies.

Trois fois plus puissant qu'un canadair

Le prototype a effectué cinq largages la semaine dernière avec des vols à 45 mètres d'altitude, à de 200km/h, le tout en lâchant 20 tonnes d'eau en dix secondes, soit trois fois plus qu'un Canadair. Il s'agit là d'une solution de complément et pas de remplacement, précise Jean-Brice Dumont, directeur des avions militaires chez Airbus. "L'A400M viendrait, le jour venu, se poser sur une piste, se poser sur un terrain meuble ou sur une plage", explique-t-il à Europe 1. Une fois arrivée sur place, l'appareil doit pouvoir pomper "très rapidement 20 tonnes et repartir les larguer. Tout ce qui nous importe, c'est de mettre une solution à disposition des professionnels du métier qui soit la plus performante possible et la plus rapide possible" ajoute-t-il.

Des kits à disposition dès l'été prochain ?

Il faut désormais passer à la phase de qualification. Les essais de la semaine dernière vont être analysés. Le travail avec les spécialistes de l'armée de l'air espagnole va continuer. L'objectif très ambitieux - à ce stade, reconnaît-on chez Airbus, ce serait de mettre ces kits à disposition dès l'été prochain.