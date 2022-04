Immersion dans la vie de Bogdana, une réfugiée ukrainienne exilée en France

La guerre en Ukraine a provoqué des millions de déplacés. D'après le dernier bilan de l'ONU, près de huit millions de personnes ont quitté leur foyer. Cinq millions et demi d'autres ont fui l'Ukraine pour, principalement, des pays de l'Union Européenne. Comment vivent-ils loin de leur pays après deux mois d'exil ?

"Les formulaires sont un peu compliqués"

"Avec ses papiers, je peux aller travailler et mes enfants peuvent aller à l'école", explique Bogdana, réfugiée ukrainienne désormais habitante de Plessis Luzarches, commune du Val-D'Oise. Du bout de ses doigts fins, la femme sort d'une pochette jaune l'autorisation de séjour récupéré hier à la préfecture. Un précieux sésame qui marque un pas de plus dans sa nouvelle vie.

"On avait une maison, un travail et des amis et un jour, tout ça se finit. Bien sûr que je veux retourner dans mon pays, mais j'ai besoin d'avoir un peu d'argent", raconte Bogdana au micro d'Europe 1.

Cette mère de famille est en passe de trouver un emploi d'hôtesse d'accueil dans l'aéroport voisin, grâce aux cinq langues qu'elle maîtrise et à l'aide de Philippe. Ce septuagénaire l'accueille depuis trois semaines et la guide dans toutes ses démarches.

"Les formulaires sont un peu compliqués. Seule, une personne étrangère a du mal à remplir les papiers, à se rendre à la banque ou changer sa ligne de téléphone. C'est difficile d'obtenir ses droits sociaux", explique l'homme.

Cet accompagnement est indispensable et lui permet également d'avoir une adresse pour ses démarches.