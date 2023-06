Huit avions militaires chinois s'approchent des eaux contrôlées par Taïwan

Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé samedi que huit avions militaires chinois ont franchi la "ligne médiane" du détroit de Taïwan, qui sépare l'île du continent, et se sont approchées de ses eaux. Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de la Chine, qui considère l'île comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Taïwan déploie ses avions et navires de patrouille

Samedi, le ministère de la Défense taïwanais a affirmé que 19 avions, dont des chasseurs J-10 et J-16, ont été détectés autour de son territoire. Huit de ces appareils ont franchi la "ligne médiane du détroit de Taïwan", une frontière invisible qui sépare l'île du continent, s'approchant jusqu'à 44 km des côtes taïwanaises, a indiqué la Commission dans un communiqué.

"En outre, cinq navires de la marine chinoise ont effectué une patrouille de combat conjointe", a poursuivi le ministère qui a dit surveiller de près la situation et avoir déployé ses avions et navires de patrouille en réponse à cet incident.

Des relations dégradées entre Pékin et Taipei

Les relations entre Pékin et Taipei se sont dégradées ces dernières années et la Chine a multiplié les incursions aériennes dans la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan. Les franchissements de la ligne médiane sont généralement moins fréquents que les incursions dans l'ADIZ - une large zone définie unilatéralement par les pays et dans laquelle ils demandent que les aéronefs étrangers s'identifient pour des raisons de sécurité nationale - car considérés comme plus provocateurs.

Début juin, plus de 30 avions de guerre chinois avaient pénétré dans l'ADIZ de Taïwan en l'espace de six heures. Il ne s'agissait pas du plus grand nombre d'incursions chinoises dans cette zone taïwanaise cette année - 45 avions chinois l'avaient pénétrée le 9 avril.