Hong Kong : une grenade de la Grande Guerre dégoupillée retrouvée dans une cargaison de pommes de terre françaises

Une grenade à main allemande qui daterait de la Première guerre mondiale a été découverte dans une cargaison de pommes de terre importées de France à destination d'une usine de production de chips de Hong Kong, a annoncé la police.

Une grenade d'un kilo. L'engin, retrouvé samedi à l'usine Calbee Snacks, a été neutralisé sans problèmes. "La grenade était dans un état instable car elle avait été dégoupillée mais n'avait pas explosé", a déclaré à la presse le commissaire Wilfred Wong Ho-hon. La police a publié une vidéo montrant des démineurs en train de placer la grenade dans un égout avant de la faire exploser. L'engin mesurait huit centimètres de large et pesait un kilogramme.

Une grenade "sûrement abandonnée par des soldats". La police n'a pas précisé la provenance géographique exacte de la cargaison de patates. D'après des historiens, la grenade aurait été abandonnée dans une tranchée durant la Première guerre mondiale devenue depuis un champ de pommes de terre et aurait été ramassée avec les tubercules. "Si elle était couverte de boue, elle a sûrement été abandonnée par des soldats pendant la guerre", a déclaré au South China Morning Post Dave Macri, spécialiste d'histoire militaire à l'Université de Hong Kong. "La tranchée a par la suite été rebouchée et est devenue un champ."

En 2018, trois bombes de la Seconde guerre mondiale ont été retrouvées à Hong Kong. Ce n'est pas la première fois que la police de l'ancienne colonie britannique a affaire avec des munitions anciennes mais il s'agit généralement de bombes américaines larguées sur le territoire tombé aux mains des Japonais durant la Seconde guerre mondiale. L'année dernière, trois bombes de la Seconde guerre mondiale ont été retrouvées à Hong Kong, dont deux sur un chantier de construction d'un nouveau métro dans le quartier central de Wan Chai.

Hong Kong, théâtre de violents combats entre le Japon et les alliés entre 1941 et 1945. Il n'est pas rare que des promeneurs ou des ouvriers tombent sur des bombes ou des munitions non explosées à Hong Kong, théâtre de violents combats entre le Japon et les alliés entre l'invasion japonaise de décembre 1941 et la libération de la ville à l'été 1945. Le territoire fut tapissé de bombes par les États-Unis en 1941 au début de la campagne du Pacifique.